28.08.2019 - 15:42
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a üç transfer
Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, yeni sezona flaş transferlerle 'merhaba' diyor.
Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5'inci sezon çekimlerine sayılı günler kala, kadroya 3 oyuncu katıldı.
EDHO, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Selda Alkor’un yanı sıra Naz Elmas ve Burak Sergen’i kadrosuna kattı.
Rekortmen dalgıç, dev balığı avladıRekortmen Dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında akya avladı.Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından sıkça söz ettiren serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında bu kez dev akya avladı. Önceki gün trofe dalışı gerçekleştiren başarılı dalgıç, yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki balığı avlayarak sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.