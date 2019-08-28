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HaberlerCadde'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a üç transfer
28.08.2019 - 15:42

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a üç transfer

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, yeni sezona flaş transferlerle 'merhaba' diyor.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a üç transfer

Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5'inci sezon çekimlerine sayılı günler kala, kadroya 3 oyuncu katıldı.

EDHO, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Selda Alkor’un yanı sıra Naz Elmas ve Burak Sergen’i kadrosuna kattı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaza üç transfer


Rekortmen dalgıç, dev balığı avladıRekortmen Dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında akya avladı.Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından sıkça söz ettiren serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında bu kez dev akya avladı. Önceki gün trofe dalışı gerçekleştiren başarılı dalgıç, yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki balığı avlayarak sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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