'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'

Ankara’dan sonra Lonra’da anakolu açacagından söz eden Deniz Özde Sürmeli, poz isteyen gazetecilere, "Makyajsızım ama ihtiyacım var mı?" diyerek espri yaptı.

Her yıl tartışmalara neden Miss Türkey Yarışması finalistleri hakkında yorum yapan tescilli güzel, "Estekli yarışmacılardan Türkiye güzeli olamaz, olmayanlara haksızlık oluyor" dedi.