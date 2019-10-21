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HaberlerCadde'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'
21.10.2019 - 08:59 |

'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'

2014 Türkiye Best Modeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli, önceki gün City's AVM'de arabasını beklerken objektiflere takıldı.

'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'

Ankara’dan sonra Lonra’da anakolu açacagından söz eden Deniz Özde Sürmeli, poz isteyen gazetecilere, "Makyajsızım ama ihtiyacım var mı?" diyerek espri yaptı.

Her yıl tartışmalara neden Miss Türkey Yarışması finalistleri hakkında yorum yapan tescilli güzel, "Estekli yarışmacılardan Türkiye güzeli olamaz, olmayanlara haksızlık oluyor" dedi.

Estetikli Türkiye Güzeli olmaz

Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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