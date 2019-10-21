21.10.2019 - 08:59 |
'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'
2014 Türkiye Best Modeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli, önceki gün City's AVM'de arabasını beklerken objektiflere takıldı.
Ankara’dan sonra Lonra’da anakolu açacagından söz eden Deniz Özde Sürmeli, poz isteyen gazetecilere, "Makyajsızım ama ihtiyacım var mı?" diyerek espri yaptı.
Her yıl tartışmalara neden Miss Türkey Yarışması finalistleri hakkında yorum yapan tescilli güzel, "Estekli yarışmacılardan Türkiye güzeli olamaz, olmayanlara haksızlık oluyor" dedi.