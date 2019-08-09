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HaberlerCaddeEvde görünmez kaza!
09.08.2019 - 11:46

Evde görünmez kaza!

İş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış işadamlarından Osman Çarmıklı’nın zarif eşi Zeynep Çarmıklı, önceki gün Akmerkez’e gelen isimler arasındaydı.Zarafeti ile dikkatleri çeken Zeynep Çarmıklı, tek başına mağazaları alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Evde görünmez kaza!

Kolu alçıda olan ve telefonuna gelen bir iletiye bakmak isterken zorlanan Zeynep Hanım, “Görünmez kaza. Evde düz zeminde ve babet ayakkabılarla yürürken bir anda ne olduğunu anlamadan düştüm. Kolum alçıya alındı” dedi.

Evde görünmez kaza

 

 

 

 

 

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