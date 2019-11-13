MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriEvli oyuncu Ertan Saban fena yakalandı
13.11.2019 - 14:31 | | EMRAH AKÇAAY

Evli oyuncu Ertan Saban fena yakalandı

Kendisi gibi oyuncu Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası olan Ertan Saban, önceki gece sarışın bir kadınla görüntülendi. Muhabirlerin soruları üzerine sinirlenen Saban, "Nasıl sorular bunlar? Bakın arkadaşlar, ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?" dedi.

Evli oyuncu Ertan Saban fena yakalandı

Önceki gece oyuncu arkadaşı Mahir İpek ve sarışın bir kadınla Cihangir'de görüntülenen Ertan Saban, sabağın ilk ışıklarına kadar muhabbet etti. Oyuncunun sarışın güzelle sürekli sarılması ve samimi hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

Mekan çıkışı flaşların patlamasıyla çok şaşıran Saban ve yanındaki güzel, panik oldu. Sarışın kadın yüzünü gizlerken, alkolün etkisiyle zor ayakta duran oyuncu, muhabirlere sert çıktı.

Saban sorulara, "Saçma saban hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" ifadelerini kullandı. Oyuncunun açıklamalarından sonra, üçlü taksiye binerek gözden kayboldu.

Evli oyuncu Ertan Saban fena yakalandı

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İkinci bebek geliyor! Aslıhan Turan hamile

İkinci bebek geliyor! Aslıhan Turan hamile

Zara'nın annesi görenleri şoke etti

Zara'nın annesi görenleri şoke etti

Tuvana Türkay annesine kavuştu

Tuvana Türkay annesine kavuştu
Taciz bitmiyor! Bu kez Aslıhan Gürbüz ifşa etti

Taciz bitmiyor! Bu kez Aslıhan Gürbüz ifşa etti

Sıradaki Haber