Evli oyuncu Ertan Saban fena yakalandı

Önceki gece oyuncu arkadaşı Mahir İpek ve sarışın bir kadınla Cihangir'de görüntülenen Ertan Saban, sabağın ilk ışıklarına kadar muhabbet etti. Oyuncunun sarışın güzelle sürekli sarılması ve samimi hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

Mekan çıkışı flaşların patlamasıyla çok şaşıran Saban ve yanındaki güzel, panik oldu. Sarışın kadın yüzünü gizlerken, alkolün etkisiyle zor ayakta duran oyuncu, muhabirlere sert çıktı.

Saban sorulara, "Saçma saban hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" ifadelerini kullandı. Oyuncunun açıklamalarından sonra, üçlü taksiye binerek gözden kayboldu.