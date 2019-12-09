09.12.2019 - 08:52 | | EMRAH AKÇAAY
Ezgi Mola: Akşam yemeklerinde oradayım
Ezgi Mola, önceki gece Etiler’de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın işletmeciliğini yaptığı mekandan geldiğini söyledi.
Alaçatı Kafası Suadiye’den geldiğini söyleyen Ezgi Mola, “Gerçekten Alaçatı havasında bir konsept oldu. Akşam yemeklerinde oradayım. Bazen tezgah arkasına geçiyorum" şeklinde konuşarak kahkaha attı.
Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı’ya “Yakışıklı” diye hitap ediyor.