Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Ezo Sunal babasının doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Bugün 11 Kasım.. Kemal Sunal’ın doğum günü... Ne kadar güzel bir gün... Bu fotoğraftaki gibi yanaklarından öperek kutlamak çok isterdim... Ama 19 yıl sonra hala bütün Türkiye birlikte kutluyoruz doğum gününü, bu muhteşem bir sevgi... İyi ki doğmuş."

