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11.11.2019 - 11:10 |

Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Aramızdan 19 yıl önce ayrılan Kemal Sunal’ın bugün doğum günü. Toplumun her kesiminin gönlünde yer edinen usta sanatçının doğum gününde kızı Ezo Sunal da paylaşımda bulundu.

Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Ezo Sunal babasının doğum gününü şu sözlerle kutladı:
"Bugün 11 Kasım.. Kemal Sunal’ın doğum günü... Ne kadar güzel bir gün... Bu fotoğraftaki gibi yanaklarından öperek kutlamak çok isterdim... Ama 19 yıl sonra hala bütün Türkiye birlikte kutluyoruz doğum gününü, bu muhteşem bir sevgi... İyi ki doğmuş."

Ezo Sunaldan duygulandıran paylaşım

Ezo Sunaldan duygulandıran paylaşım

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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