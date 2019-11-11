11.11.2019 - 11:10 |
Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Aramızdan 19 yıl önce ayrılan Kemal Sunal’ın bugün doğum günü. Toplumun her kesiminin gönlünde yer edinen usta sanatçının doğum gününde kızı Ezo Sunal da paylaşımda bulundu.
Ezo Sunal babasının doğum gününü şu sözlerle kutladı:
"Bugün 11 Kasım.. Kemal Sunal’ın doğum günü... Ne kadar güzel bir gün... Bu fotoğraftaki gibi yanaklarından öperek kutlamak çok isterdim... Ama 19 yıl sonra hala bütün Türkiye birlikte kutluyoruz doğum gününü, bu muhteşem bir sevgi... İyi ki doğmuş."