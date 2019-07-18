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18.07.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY

Farklı dünya

Fırat Tanış, ‘Gelin Tanış Olalım’ oyunuyla Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici karşısına çıktı.

Farklı dünya

Oyuncu, Mevlana’dan Pir Sultan Abdal’a, Karacaoğlan’dan Yunus Emre’ye deyişleri ve hayata dair anlattıklarıyla harmanladığı gösterisiyle, binlerce seyirciyi farklı bir dünyaya götürdü.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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