21.11.2019 - 13:28 |
Fatih Ürek: Kulaklarınızın pası silinecek
Şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu üstlendiği 'Gelinim Mutfakta' isimli yarışma programının çekimi sonrası soluğu alışveriş turunda alan Fatih Ürek, seslendireceği Yıldız Tilbe şarkısıyla dikkatleri üzerine çekeceğinden emin olduğunu belirtti.
Önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan şarkı hakkında FatihÜrek, "Kulaklarınızın pası silinecek" açıklaması ile yeni single'ı hakkında iddialı bir yorumda bulundu.
Keyifli olduğu gözlenen şarkıcı, daha sonra asistanıyla birlikte alışveriş yaparak Vadistanbul'dan ayrıldı.