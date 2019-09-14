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14.09.2019 - 12:34 | | İHA

Son dakika... Usta oyuncu Fatma Girik hastaneye yatırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Ankara’da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. Yürüme güçlüğü çeken usta oyuncunu, 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

Son dakika... Usta oyuncu Fatma Girik hastaneye yatırıldı

10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul’dan Ankara’ya geçen Fatma Girik, burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken 76 yaşındaki sanatçı, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatma Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu.

14 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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