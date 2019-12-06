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06.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Feridun Düzağaç’tan ilginç tespit: O yapılan işlere komedi diyemem

'Güzelliğin Portresi' filminin basın toplantısı önceki gün Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirildi. Filmin kadrosunda rol alan Feridun Düzağaç, toplantıda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Feridun Düzağaç’tan ilginç tespit: O yapılan işlere komedi diyemem

Filmde 'Asil Hükmenoğlu' karakterini oynayan şarkıcı Feridun Düzağaç, ilginç bir tespitte bulundu. Son yıllarda çekilen komedi filmlerinin gişe kaygısıyla, kolaya kaçılarak yapıldığını ve bu tür yapımları sinema filmi olarak görmediğini anlattı.

Çekimlerde zorlandığını söyleyen Düzağaç, yaptıkları işin bir sinema filmi olduğunu ancak komedi filmlerinin kolaya çekilerek izleyiciye sunulduğunu şu sözlerle ifade etti:

Çekimlerde zorlandım; çünkü içgüdüsel olarak sahip olmadığım duyguları derin yaşamam istendi. İçimdeki oyunculuk hevesini bastırmaya çalışan ve gelen teklifleri çok özenle seçen bir insanım, özellikle bu rolde mahallenin Feridun ağabeyi imajını bozacağım için çok korkuyorum. Tür olarak gerilim, benim genel tercihlerim içinde yer alır. Türkiye’de hayat zor, insanlar gergin, insanlar eğlenmek istiyor bunun üzerine gülmece filmleri yapılıyor; bununla ilgili onca emeğe karşı bir şey söylemem haddi aşmak olur. Benim bildiğim yapılanların çoğuna sinema filmi demek teorik olarak doğru değil, bu bir sinema filmi kaç kişi izler gişesi ne olur hiç önemli değil. Filmi izlediğimde göğsümde bir hissiyat isterim. İnsanları gülmeye ihtiyaç var diye bu biraz kolaycılığa kaçılıyor yoksa alan memnun satan memnun yani”

Feridun Düzağaç’tan ilginç tespit: O yapılan işlere komedi diyemem

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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