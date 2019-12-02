Feyza Çıpa: Onu çok özlüyorum

Alışveriş turunda görüntülenen güzel oyuncu, "Kutsi, dizi çekimleri için şehir dışında ve biz her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Onu çok özlüyorum, günübirlik gelip gidiyor benim canım sevgilim. Daha fazla vakit geçirebilmek için havalananına bile birlikte gidiyoruz" sözleriyle aşklarının mesafelerin çok ötesinde olduğunu dile getirdi.

Kutsi, çekimleri Gaziantep'te devam eden 'Benim Adım Melek' dizisinde başrol oynuyor.