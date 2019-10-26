Filiz Taçbaş, 'Vuslat' kadrosunda

Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı 'Vuslat'ın kadrosuna katılan son isim, oyunculuğu ile beğeni toplayan Filiz Taçbaş oldu.

Sevilen oyuncu; kocası ölünce kendini kızı Yağmur’a adamış, yeniden evlenmeyi aklından bile geçirmemiş enerjik, açık sözlü ve anaç bir kadını canlandıracak. 'Hasibe'den hoşlanmayan Zehra, yıllar sonra mahalleye geri dönerek Hasibe’nin huzurunun kaçmasına, geçmişin tozlu raflarına saklandığı düşünülen sırların tekrar konuşulmasına neden olacak.