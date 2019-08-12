“Fleabag” dizisinin kitabı geliyor

Hodder & Stoughton yayınevinden çıkacak “Fleabag: The Scriptures” adlı kitapta, dizinin tüm bölümlerinin senaryoları, Phoebe Waller-Bridge’in yeni metinleri ve daha önce görülmemiş set direktifleri yer alacak. Kitabın 5 Kasım’da yayımlanacağı haberi de dizinin takipçileriyle paylaşıldı. l