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HaberlerCadde“Fleabag” dizisinin kitabı geliyor
12.08.2019 - 08:42| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“Fleabag” dizisinin kitabı geliyor

11 Emmy adaylığı alan BBC Three’nin komedi dizisi “Fleabag”in mayısta yayınlanan ikinci sezon finalinin ardından yeni bir sezonunun olmayacağı ilan edilmişti. Dizinin yaratıcısı, yazarı ve başrolü Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”i bir kitap projesiyle destekliyor.

“Fleabag” dizisinin kitabı geliyor

Hodder & Stoughton yayınevinden çıkacak “Fleabag: The Scriptures” adlı kitapta, dizinin tüm bölümlerinin senaryoları, Phoebe Waller-Bridge’in yeni metinleri ve daha önce görülmemiş set direktifleri yer alacak. Kitabın 5 Kasım’da yayımlanacağı haberi de dizinin takipçileriyle paylaşıldı. l 

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