‘Friends’e özel lego

LEGO, ilk bölümü 22 Eylül 1994’te ekrana gelen dizi için bir set satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 1 Eylül’de 59 dolar etiket fiyatıyla satışına başlanacak olan set, dizinin ikonik mekânı Central Park’i temal alıyor. Bu yüzden Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey ve Phoebe dışında sette Central Park Müdürü Gunther’ın da mini figürü bulunuyor. Setin içinde kafeye ait aksesuarlar dışında Phoebe’nin gitarı bile var.