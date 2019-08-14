14.08.2019 - 08:34| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Friends’e özel lego
Bitişinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, Friends hâlâ en çok izlenen dizi olma unvanına sahip. 10 sezon ve 238 bölümden mürekkep efsanenin eylül ayında 25’inci yaşı kutlanacak.
LEGO, ilk bölümü 22 Eylül 1994’te ekrana gelen dizi için bir set satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 1 Eylül’de 59 dolar etiket fiyatıyla satışına başlanacak olan set, dizinin ikonik mekânı Central Park’i temal alıyor. Bu yüzden Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey ve Phoebe dışında sette Central Park Müdürü Gunther’ın da mini figürü bulunuyor. Setin içinde kafeye ait aksesuarlar dışında Phoebe’nin gitarı bile var.
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