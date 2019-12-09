09.12.2019 - 09:59 |
Furkan Andıç: Meğer fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş
Son olarak Fox TV'de yayınlanan ' Her Yerde Sen' dizisinde rol alan Furkan Andıç, katıldığı bir programda; internetten tanıştığı bir kızla buluşmasını anlattı.
Furkan Andıç, Youtube’daki ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında bir itirafta bulundu. “En kötü buluşman nasıldı?” sorusuna; internetten tanıştığı bir kızla buluştuğunu, ama genç kızı görünce yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.
'Gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık'
Oyuncu “Meğerse fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş. O an ne yapacağımı şaşırdım. Çok utandım. Kıza ne diyeceğimi bilemedim. O da durumun farkına vardı. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ama gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık” dedi.