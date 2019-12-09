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09.12.2019 - 09:59 |

Furkan Andıç: Meğer fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş

Son olarak Fox TV'de yayınlanan ' Her Yerde Sen' dizisinde rol alan Furkan Andıç, katıldığı bir programda; internetten tanıştığı bir kızla buluşmasını anlattı.

Furkan Andıç: Meğer fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş

Furkan Andıç, Youtube’daki ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında bir itirafta bulundu. “En kötü buluşman nasıldı?” sorusuna; internetten tanıştığı bir kızla buluştuğunu, ama genç kızı görünce yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

'Gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık'

Oyuncu “Meğerse fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş. O an ne yapacağımı şaşırdım. Çok utandım. Kıza ne diyeceğimi bilemedim. O da durumun farkına vardı. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ama gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık” dedi.

9 Aralık 2019 Magazin Bülteni9 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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