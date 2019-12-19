Galaya ünlü akını

Netflix’in, başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı ‘Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. Kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı heyecanla beklenen ikinci Türk orijinal projesi, genç ve güzel ressam Atiye’nin geçmişten günümüze uzanan mistik yolculuğunu anlatıyor.Yapımın galasına, Hazar Ergüçlü, Elçin Sangu, Burcu Biricik, Ezgi Mola, Boran Kuzum, Efecan Şenolsun, Alina Boz, Abdullah Oğuz, Muzaffer Yıldırım, Beste Kökdemir, Bihter-Selim Bayraktar ve Pınar Deniz‘in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü akın etti.

‘Açıklaması etkili oldu’

Can Yaman’ın ‘libido’ açıklamasının ardından birlikte oynayacakları projede yer almayı kabul etmeyen Pınar Deniz, “Kadına şiddetin ve kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu” şeklinde açıklama yaptı.