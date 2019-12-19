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19.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Galaya ünlü akını

Beren Saat’in başrolünü oynadığı ‘Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. Geceye, ünlü isimler akın etti

Galaya ünlü akını

Netflix’in, başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı ‘Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. Kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı heyecanla beklenen ikinci Türk orijinal projesi, genç ve güzel ressam Atiye’nin geçmişten günümüze uzanan mistik yolculuğunu anlatıyor.Yapımın galasına, Hazar Ergüçlü, Elçin Sangu, Burcu Biricik, Ezgi Mola, Boran Kuzum, Efecan Şenolsun, Alina Boz, Abdullah Oğuz, Muzaffer Yıldırım, Beste Kökdemir, Bihter-Selim Bayraktar ve Pınar Deniz‘in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü akın etti.

‘Açıklaması etkili oldu’

Can Yaman’ın ‘libido’ açıklamasının ardından birlikte oynayacakları projede yer almayı kabul etmeyen Pınar Deniz, “Kadına şiddetin ve kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu” şeklinde açıklama yaptı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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