25.01.2020 - 14:52 |
Gamze Erçel: Onsuz hiçbir yere gidemem
Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Aylin Mavi, geçtiğimiz ay dünyaya geldi. Gamze Erçel, kızı ile pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Aylin Mavi ile bir davete katılan Gamze Erçel, kızı ile pozlarını, "Şu anlık onsuz hiçbir yere gidemem" notuyla paylaştı. Erçel'in pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.