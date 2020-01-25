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25.01.2020 - 07:50 | | Lale Danışman

Gelecek nesle yatırım!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, ’Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin düzenlediği çay saatinde, bugüne kadarki çalışmalarını paylaşırken, yeni dönem projelerini konuştu

Gelecek nesle yatırım!

Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, EPOS 7 Derneği Başkanı ve Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin yönetimde yer alan Zafer Kozanoğlu ile Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, renkli bir etkinliğe imza attı.

Gelecek nesle yatırım




St. Regis Otel’de, 17 yıllık çalışmalarını paylaşmak üzere çay saati düzenleyen ünlü isimler, gelecek nesiller adına yaptığı projeleri hatırlattı.

Gelecek nesle yatırım




Berrin Zorlu, Fatoş Mildon, Işıl Reçber ve Buket Taşdelen’in de aralarında bulunduğu konuklara, bilgi veren Sabancı, şunları söyledi: “2003 yılında kurulan dernek, bugün, Türkiye genelinde bin 700 okulla karma sergi, dinleti, gösteri, yarışma ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Onun dışında, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı gibi tarihi mekanlarda yapılan organizasyonlarla, kültürel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Yine çok ilgi gören, ‘Keşif Dünyası’ kimya atölyeleriyle 22 bin 97 öğrenciye ulaşarak, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek, enerji kaynaklarımızı doğru kullanmak alanında farkındalık yaratmak için çabalıyoruz. Bu süreçteki çalışmalarımız, destekçilerimiz ve dostlarımızla aralıksız devam edecektir.”

Gelecek nesle yatırım

Gelecek nesle yatırım


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