Geleneksel tatil

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, her yıl ki tatil rotasına devam ediyor. Geçtiğimiz ay Göcek’te tatiline başlayan iş insanı, bugünlerde Bodrum’a demir attı. Koç, önceki gün Nazenin 5 isimli teknesinde, Tahire Demircan başta olmak üzere Ayşegül-Ömer Dinçkök ve Zeynep-Metin Fadıllıoğlu’nu ağırladı.

Yaz aylarında pek sık bir araya gelemeyen eski dostlar, hem hasret giderdi hem de güzel havanın tadını çıkardı. Sohbetin ana konusunun ise son dönemde çıkan orman yangınlarının ve çarpık kentleşme olduğu öğrenildi. Ayşegül Dinçkök ve Rahmi Koç, bir ara tekne personelinin kıyafetlerini giydi. Eğlenceli vakit geçiren eski dostlar, akşam yemeği için Türkbükü Divan Palmira’ya geçerek, sohbete devam etti.ve Dalia Garih de katıldı.