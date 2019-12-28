28.12.2019 - 09:42 |
Gelin evi 42'nci katta!
Oyuncu Naz Elmas, bir senedir flört ettiği iş insanı Erol Özmandıracı ile geçtiğimiz hafta Esma Sultan Yalısı’nda muhteşem bir törenle evlenmişti.
Posta gazetesinden Bekir Saçar'ın haberine göre; Erol Özmandıracı, eşi Naz Elmas’ın eski evinde oturmasını istemeyip Maslak’ta sahip olduğu 42 katlı ikiz binanın 42'nci katındaki çatı dubleksinin yeni evleri olmasını istemiş.
Evin dekorasyonunu ünlü mimar Abdullah Burnaz yapıyor. Çiçeği burnundaki çift, Abdullah Burnaz’ın çizimlerini önceki gün kontrol edip dekorasyonu başlattı.
650 metre karelik daire Naz Hanım’ın zevkine göre döşenecek.