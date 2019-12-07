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07.12.2019 - 17:41 | | MESUT YILMAZ

Genç yeteneklere büyük destek

Yurt dışında ülkemizi tanıtmanın yanı sıra hızla gelişmekte olan sinema sektörüne yeni ve genç yeteneklerin katılımını sağlamayı hedefleyen, bu yıl 11’incisi düzenlenecek Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nın basın toplantısı gerçekleşti. Onur Saylak, Mahmut Fazıl Coşkun, Gürcan Keltek, Burak Göral, Prof. Dr.Simten Gündeş, Duygu Topal ve Zeynep Dadak’ın jüri olduğu kısa film yarışması, 9 Nisan 2020 tarihinde TİM Show Center’da yapılacak.

Genç yeteneklere büyük destek

Konuşmasına bu yıl festivalin 11’incisi olması sebebiyle teşekkür ederek başlayan Onur Saylak, küçük bir fikirle başlayıp daha sonra uluslararası boyuta gelen Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nın önemine değindi.

Saylak, "Yarışma haftası pek çok kısa film yönetmeniyle buluşacak ve onların eserlerini izleyecek olmak şimdiden bizleri çok heyecanlandırıyor. Film yarıştırmanın ötesinde, hep beraber üretecek ve kendi aramızda filmleri tartışacağız. İddialı bir jüri bu yarışma için bir araya geldi. Katılımın, nitelikli eserlerle çok güçlü olacağına inanıyorum. Umuyorum hep beraber güzel bir hafta geçiririz" dedi.

7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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