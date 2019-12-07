Genç yeteneklere büyük destek

Konuşmasına bu yıl festivalin 11’incisi olması sebebiyle teşekkür ederek başlayan Onur Saylak, küçük bir fikirle başlayıp daha sonra uluslararası boyuta gelen Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nın önemine değindi.

Saylak, "Yarışma haftası pek çok kısa film yönetmeniyle buluşacak ve onların eserlerini izleyecek olmak şimdiden bizleri çok heyecanlandırıyor. Film yarıştırmanın ötesinde, hep beraber üretecek ve kendi aramızda filmleri tartışacağız. İddialı bir jüri bu yarışma için bir araya geldi. Katılımın, nitelikli eserlerle çok güçlü olacağına inanıyorum. Umuyorum hep beraber güzel bir hafta geçiririz" dedi.