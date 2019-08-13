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13.08.2019 - 12:04

'Gittiğimiz yere Sezen'i götürüyoruz'

Son dönemlerde başarılı çıkışını sürdüren Ayta Sözeri, Merit Park Letafet Bar’da yaklaşık 400 kişiye harika bir bayram gecesi yaşattı.

'Gittiğimiz yere Sezen'i götürüyoruz'

Türkiye’de açık hava konserlerine devam eden Ayta Sözeri, bayram konseri için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta Merit Park Letafet Bar’da sevenleriyle buluştu.

Sahnede kırmızı elbisesiyle göz dolduran Sözeri, Zeki Müren’in unutulmaz şarkısı 'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun' ile izleyicilerini selamladı. Herkesin bayramını kutlayan şarkıcı, Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Repertuarında Sezen Aksu şarkılarına sıklıkla yer veren Ayta Sözeri , “Gittiğimiz yere Sezen’i götürüyoruz. Sezen, sahneye çık!” diyerek, sahnelerin büyük sanatçıyı ne kadar özlediğini dile getirdi.

Geceye 'Büklüm Büklüm' şarkısı ile veda eden Ayta Sözeri, bir sonraki konseri Harbiye Açıkhava’da sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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