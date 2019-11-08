Gizem Karaca: İzmir'de köy hayatı yaşıyorum

İş insanı Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, önceki gün City's AVM'de objektiflere takıldı.

İzmir'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu belirten Karaca, "İzmir'de çok mutluyum. Köy hayatı yaşıyorum resmen. Ailemi özledikçe ve iş görüşmelerimi yapmak için sürekli İstanbul'a geliyorum" şeklinde konuştu.