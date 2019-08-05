Gizli nikâh

ABD’nin eğlence merkezi olarak bilinen Las Vegas’ta düzenlenen “Elvis Presley” temalı evlilik seremonisinin 245 sterline mal olduğu ifade ediliyor. Nikâha aralarında Charlize Theron, The Jonas Brothers ve Sophie Turner’ın da olduğu ünlülerde katıldı. Törende 2 gelinin siyah giydiği ve Ashley’in bir buket çiçek taşıdığı söyleniyor. İddianın kaynağı ise, ikilinin parmaklarındaki evlilik yüzüğü gösteriliyor.