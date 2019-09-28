MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerCaddeGökçe BahadÄ±r'Ä±n sÄ±rrÄ± spor
28.09.2019 - 09:14 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Gökçe BahadÄ±r'Ä±n sÄ±rrÄ± spor

Erkan KolÃ§ak KÃ¶stendil'in dÃ¶rt kÄ±ta, 13 Ã¼lkede oynadÄ±ÄŸÄ± '12 NumaralÄ± Adam' oyununun TÃ¼rkiye turnesinin finali Ä°stanbul'da yapÄ±ldÄ±. BostancÄ± GÃ¶steri Merkeziâ€™nde gerÃ§ekleÅŸen galaya; Aras Bulut Ä°ynemli, Perihan SavaÅŸ, GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r, Leyla Lydia TuÄŸutlu, BÃ¼lent Emrah Parlak ve Bige Ã–nal gibi birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ isim katÄ±ldÄ±.

Gökçe BahadÄ±r'Ä±n sÄ±rrÄ± spor

GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r, fit vÃ¼cudunun sÄ±rrÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bol bol spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen gÃ¼zel oyuncyu, "Sporla aram Ã§ok iyi. Biraz yoga, biraz dalÄ±ÅŸ bir de boks yapÄ±yorum" dedi.Â

GÃ¶kÃ§e BahadÄ±rÄ±n sÄ±rrÄ± spor

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±
En Çok Okunanlar

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Berkay'dan deprem açÄ±klamasÄ±

Berkay'dan deprem aÃ§Ä±klamasÄ±

YardÄ±msever gece

YardÄ±msever gece

Çocuklara baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

Ã‡ocuklara baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

â€˜Öz güven ile cahil cesareti aynÄ± ÅŸeyâ€™

â€˜Ã–z gÃ¼ven ile cahil cesareti aynÄ± ÅŸeyâ€™

SÄ±radaki Haber