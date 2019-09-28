28.09.2019 - 09:14 | | EMRAH AKÃ‡AAY
Gökçe BahadÄ±r'Ä±n sÄ±rrÄ± spor
Erkan KolÃ§ak KÃ¶stendil'in dÃ¶rt kÄ±ta, 13 Ã¼lkede oynadÄ±ÄŸÄ± '12 NumaralÄ± Adam' oyununun TÃ¼rkiye turnesinin finali Ä°stanbul'da yapÄ±ldÄ±. BostancÄ± GÃ¶steri Merkeziâ€™nde gerÃ§ekleÅŸen galaya; Aras Bulut Ä°ynemli, Perihan SavaÅŸ, GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r, Leyla Lydia TuÄŸutlu, BÃ¼lent Emrah Parlak ve Bige Ã–nal gibi birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ isim katÄ±ldÄ±.
GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r, fit vÃ¼cudunun sÄ±rrÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bol bol spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen gÃ¼zel oyuncyu, "Sporla aram Ã§ok iyi. Biraz yoga, biraz dalÄ±ÅŸ bir de boks yapÄ±yorum" dedi.Â