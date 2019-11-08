Gökçe: Gündemde kalmak için asla maymunluk ve rezillik yapmayacağım!

Açık sözlü ve şeffaf bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Gökçe, yeni şarkısı için yoğun bir tanıtım sürecinde olduğunu belirtti.

"EVİME HABERSİZ GELEN İNSANLAR YÜZÜNDEN TAŞINDIM"

Yılın belli bir bölümünü eşiyle beraber Marmaris'te geçiren Gökçe, hayranlarının habersiz ziyaretlerinden dolayı taşındığını söyledi. En son evine maçtan çıkıp gelen bir otobüs dolusu minik futbolcuların geldiğini, sonrasında bir hafta içinde taşındığını dile getirdi.

Sohbetin devamında açıklamalarına devam eden ünlü şarkıcı, "Hayatım boyunca pahalı telefon kullanmayacağım; çünkü sürekli kaybediyorum" itirafında bulundu. Gökçe son olarak, "Gündemde kalmak için asla maymunluk ve rezillik yapmayacağım" diyerek çizgisini bozmayacağını ima etti.



