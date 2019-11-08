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08.11.2019 - 16:19 |

Gökçe: Gündemde kalmak için asla maymunluk ve rezillik yapmayacağım!

Gökçe, geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni şarkısı 'Bu Kalp'in promosyon çalışmaları kapsamında 'Numberone Türk' radyoya konuk oldu. Gökçe, Kadir Çetin'e yaşamı ve kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gökçe: Gündemde kalmak için asla maymunluk ve rezillik yapmayacağım!

Açık sözlü ve şeffaf bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Gökçe, yeni şarkısı için yoğun bir tanıtım sürecinde olduğunu belirtti.

"EVİME HABERSİZ GELEN İNSANLAR YÜZÜNDEN TAŞINDIM"

Yılın belli bir bölümünü eşiyle beraber Marmaris'te geçiren Gökçe, hayranlarının habersiz ziyaretlerinden dolayı taşındığını söyledi. En son evine maçtan çıkıp gelen bir otobüs dolusu minik futbolcuların geldiğini, sonrasında bir hafta içinde taşındığını dile getirdi.

Sohbetin devamında açıklamalarına devam eden ünlü şarkıcı, "Hayatım boyunca pahalı telefon kullanmayacağım; çünkü sürekli kaybediyorum" itirafında bulundu. Gökçe son olarak, "Gündemde kalmak için asla maymunluk ve rezillik yapmayacağım" diyerek çizgisini bozmayacağını ima etti.

Gökçe: Gündemde kalmak için asla maymunluk ve rezillik yapmayacağım


8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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