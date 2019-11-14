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14.11.2019 - 08:30 |

Gonca Vuslateli sahnede fenalaştı

ırat Tanış’la birlikte ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ adlı oyunda performans sergileyen Gonca Vuslateri, dün akşamki gösteride fenalaştı. Oyunun apar topar bitmesinin ardından, Vuslateri yaşadığı rahatsızlık için açıklama yaptı.

Gonca Vuslateli sahnede fenalaştı

 

Ekranlara bir süredir ara veren, bu süreçte de tiyatro yapan Gonca Vuslateri, dün Fırat Tanış’la birlikte ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ isimli oyun sırasında sahnede fenalaştı.

Tansiyonu düştüğü için oyunu erken bitirmek zorunda kalan oyuncu, sosyal medya hesabından yazdığı notla hem kendilerini izlemeye gelen seyirciden özür diledi hem de yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Vuslateri açıklamasında, "Oyunumuzu yine büyük bir heyecanla oynarken; bir anda düşen tansiyonumdan dolayı mecburen oyunu bitirmek zorunda kaldık. Durumu anlayışla karşılayan ve alkışlamaya devam eden anlayışlı seyircilerimize, elimi sımsıkı tutup destek veren canım partnerim Fırat Tanış’a yürekten teşekkür ediyorum. Gerekli müdahaleler yapıldı, şimdi iyim arayan soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Gonca Vuslateli sahnede fenalaştı

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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