Gonca Vuslateli sahnede fenalaştı

Ekranlara bir süredir ara veren, bu süreçte de tiyatro yapan Gonca Vuslateri, dün Fırat Tanış’la birlikte ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ isimli oyun sırasında sahnede fenalaştı.

Tansiyonu düştüğü için oyunu erken bitirmek zorunda kalan oyuncu, sosyal medya hesabından yazdığı notla hem kendilerini izlemeye gelen seyirciden özür diledi hem de yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Vuslateri açıklamasında, "Oyunumuzu yine büyük bir heyecanla oynarken; bir anda düşen tansiyonumdan dolayı mecburen oyunu bitirmek zorunda kaldık. Durumu anlayışla karşılayan ve alkışlamaya devam eden anlayışlı seyircilerimize, elimi sımsıkı tutup destek veren canım partnerim Fırat Tanış’a yürekten teşekkür ediyorum. Gerekli müdahaleler yapıldı, şimdi iyim arayan soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.