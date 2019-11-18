Gönül Yazar ile Rüzgar Maden ayrıldı! İşte sebebi

Şarkıcı Gönül Yazar, bir süredir aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Rüzgar Maden'den sürpriz bir kararla ayrıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'ya konuşan Yazar ayrıldıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum, geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi.

"Cinsel konuşmak çok banal"

Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern biriyim; ama bu konularda muhafazakârım. Beni anlaması lazım. Yüzüne ve gözlerine bakamadım. Çok üzgünüm, ayrılamayız sanıyordum her şeye rağmen ama soğukluk girdi bir kere bütün sihir bozuldu. ‘Bekâr bir erkektim geçmişte’ diyor. Her erkek için, geçmişte de olsa cinsel konuşmak çok banal. Öyle belden aşağı nasıl olur ya. İnsan utanır şaştım kaldım..."

İŞTE AYRILIĞA NEDEN OLAN OLAY

Geçtiğimiz günlerde yine '2. Sayfa' programına bağlanan bir seyirci, Rüzgar Mağden'in; Doğa adlı bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söylemişti. Mesajları attığını kabul eden Mağden ise bu olayların geçmişte yaşandığın söylemişti. Ancak bu olayın duyulmasının ardından Gönül Yazar, ilişkiyi bitirme kararı aldı.