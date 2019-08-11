Görüntülenme paniği!

Müdavimleri olduğu Lucca adlı mekandan çıkan ikili, Uğur Güven'in kullandığı, kendisine ait olan araçla Bebek'ten ayrılacakları sırada flaşların patlamasıyla rahatsız oldular. Panikleyen Güven hızlıca uzaklaşmaya çalışırken Sükan, "İyi akşamlar" demekle yetindi. EMRAH AKÇAAY