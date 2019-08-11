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11.08.2019 - 08:23

Görüntülenme paniği!

Oyuncu Ece Sükan, önceki akşam sevgilisi Uğur Güven'le Bebek'te görüntülendi.

Görüntülenme paniği!

Müdavimleri olduğu Lucca adlı mekandan çıkan ikili, Uğur Güven'in kullandığı, kendisine ait olan araçla Bebek'ten ayrılacakları sırada flaşların patlamasıyla rahatsız oldular. Panikleyen Güven hızlıca uzaklaşmaya çalışırken Sükan, "İyi akşamlar" demekle yetindi. EMRAH AKÇAAY

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
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