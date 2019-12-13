Göz alıcı koleksiyon

Bünyesinde dünyaca ünlü mücevher markalarını bulunduran Parla Fine Jewellery, en son teknolojiyle ürettiği yeni yıla özel Bubble Koleksiyonu’nu görücüye çıkardı. Markanın İstinye Park mağazasındaki davete; Sitare Kalyoncuoğlu, Zeynep Yılmaz, Hande Acar, Sedef Karamehmet ve İsmet Alpagut katıldı. Tasarımları yakından inceleyen konuklar, sevdiklerine hediye seçmeyi de ihmal etmedi.