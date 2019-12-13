13.12.2019 - 07:50 |
Göz alıcı koleksiyon
Bünyesinde dünyaca ünlü mücevher markalarını bulunduran Parla Fine Jewellery, en son teknolojiyle ürettiği yeni yıla özel Bubble Koleksiyonu’nu görücüye çıkardı.
Bünyesinde dünyaca ünlü mücevher markalarını bulunduran Parla Fine Jewellery, en son teknolojiyle ürettiği yeni yıla özel Bubble Koleksiyonu’nu görücüye çıkardı. Markanın İstinye Park mağazasındaki davete; Sitare Kalyoncuoğlu, Zeynep Yılmaz, Hande Acar, Sedef Karamehmet ve İsmet Alpagut katıldı. Tasarımları yakından inceleyen konuklar, sevdiklerine hediye seçmeyi de ihmal etmedi.