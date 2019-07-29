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29.07.2019 - 08:45

Gözü doymadı

Efsanevi şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünün üzerinden tam 8 yıl geçti ancak ünlü şarkıcının eski eşi hâlâ şarkıcının parasının peşinde.

Gözü doymadı

Geçen hafta ölüm yıl dönümü kutlanan ve 27 yaşında ölen şarkıcının eski eşi Blake Fielder-Civil’in, Winehouse’un mülkünden 1 milyon sterlin hak iddia ettiği belirtildi. Amy, kendisini uyuşturucuyla tanıştırdığını itiraf eden eşine boşandıkları 2009’da 250 bin pound tazminat da ödemişti. Ancak 37 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı eski kocaya bu paranın az geldiği ve Amy’nin mülkleri üzerinden aylık ödeme yapılması için dava açtığı belirtildi. Winehouse’un ailesi, Blake’in bir senti bile hak etmediğini söyleyerek duruma isyan etti.

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