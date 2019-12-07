Gülben Ergen: Çocuklara yılbaşı hediyesi aldım

Muhabirlerle sohbet eden Gülben Ergen, "Bugün çocuklarıma sürpriz yapmaya geldim. Yeni yıl öncesi onlara birkaç hediye aldım" açıklamasında bulundu.

Yeni yıl için şu anda bir sahne programı olmadığını söyleyen şarkıcı, "Gelen teklifler var. Fakat şu an da anlaşıp 'tamam' dediğim bir yer yok. Yıl başını sahnede mi yoksa evimde mi geçireceğim, önümüzde ki hafta belli olur" açıklamasında bulundu.