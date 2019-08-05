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05.08.2019 - 15:01

Gülben Ergen: Seda'nın yolundan mı gideyim?

Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programı yeni sezonu erken açtı. Yayının ilk konuğu Gülben Ergen oldu.

Gülben Ergen: Seda'nın yolundan mı gideyim?

Bodrum'daki yazlığında Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, "Evlenmeyi tekrar düşünüyor musunuz?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, "Sence? Seda'nın yolundan gideyim mi? Kaçtı o? 5 miydi, 6 mıydı? Hiç bilmiyorum. Evlilik konuşmak için çok erken. Çocukların ön planda olduğu bir yaşamım var ama hayat ne getirir hiç bilmiyorum. Büyük de konuşmak istemiyorum. Çocuklarım henüz tanışmadılar. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Heyecan zaten aşkın vazgeçilmezi" ifadelerini kullandı.

Tozkoparan 29. Bölüm 2. Fragmanı.
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