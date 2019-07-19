19.07.2019 - 12:11
Gülşah Saraçoğlu'nun olay mayosu!
Modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından yaptığı mayolu paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Gülşah Saraçoğlu, yayınladığı cesur karelere şu notu düştü:
"Madem mayolarımız bikinilerimiz çok konuşuluyor o zaman bugünün #tbt'si geçen yazın magazinden inmeyen efsane mayosu olsun. Ne mütevazıyım."
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.