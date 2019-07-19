Gülşah Saraçoğlu'nun olay mayosu!

Instagram hesabından paylaşım yapan Gülşah Saraçoğlu, yayınladığı cesur karelere şu notu düştü:

"Madem mayolarımız bikinilerimiz çok konuşuluyor o zaman bugünün #tbt'si geçen yazın magazinden inmeyen efsane mayosu olsun. Ne mütevazıyım."









