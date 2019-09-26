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26.09.2019 - 09:34 |

Gülse Birsel: Anı diye koyuyorum yoksa şaşı ve tipsizim

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Instagram hesabında yakın arkadaşı Bartu Küçükçağlayan'ın düğünüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Gülse Birsel: Anı diye koyuyorum yoksa şaşı ve tipsizim

Eylül ayının ilk haftası psikolog Merve Özgüle ile evlenen oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. 'Jet Sosyete' dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşları da düğüne geldi. Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, rol arkadaşını yalnız bırakmayan isimler arasındaydı.

Birsel, geçtiğimiz gün sosyal medyada düğünde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve "Bartu'yla Merve'nin düğününden Bartu ve Merve'li tek fotoğrafım. Ve hepimiz ayrı yerlere bakıyoruz. Anı diye koyuyorum, yoksa şaşı ve tipsizim. Gerçi Bartu'nun smokininin yanında lafı bile olmaz” mesajını yazdı.

Gülse Birsel: Anı diye koyuyorum yoksa şaşı ve tipsizim

26 Eylül 2019 Magazin Bülteni26 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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