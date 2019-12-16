Gülşen yeni yılda Kıbrıs’da sahne alacak

Yalnız başına geldiği AVM’de ev eşyaları alan Gülşen, yeni yılda Kıbrıs’da sahne olacağını, kendisi için güzel bir seneyi geride bıraktığını dile getirdi.

Yaklaşık iki saatlik alışverişini noktalayan şarkıcı, kısa bir kahve molası verip AVM’den ayrıldı.