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16.12.2019 - 13:42 |

Gülşen yeni yılda Kıbrıs’da sahne alacak

Popçu Gülşen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Gülşen yeni yılda Kıbrıs’da sahne alacak

Yalnız başına geldiği AVM’de ev eşyaları alan Gülşen, yeni yılda Kıbrıs’da sahne olacağını, kendisi için güzel bir seneyi geride bıraktığını dile getirdi.

Yaklaşık iki saatlik alışverişini noktalayan şarkıcı, kısa bir kahve molası verip AVM’den ayrıldı.

Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
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