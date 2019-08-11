11.08.2019 - 09:32
Günden güne eriyorlar!
Yasemin Özilhan, Süreyya Yalçın ve Derin Mermerci'nin sosyal medya karelerinde aşırı zayıf görünmeleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Yasemin Özilhan "Sadece iki öğün yiyorum. 18.00'den sonra yemeyi keserim. Undan uzak duruyorum, spor yapıyorum" dedi. Derin Mermerci "Anoreksiya mı oldunuz?" sorusuna "Korkmayın, anoreksiya değilim. Üzülmeyin MS hastası da değilim. Beslenmeme dikkat ediyorum. 2 çocuk annesiyim. Peşlerinden koşmak yetiyor" cevabını vermişti. Gün geçtikçe zayıfladığı fark edilen Süreyya Yalçın "Hipnoz yöntemiyle zayıfladı", "Mide küçültme ameliyatı oldu" iddiaları karşısında susuyor. Nasıl kilo verdiğini de hiç açıklamıyor. (Posta)
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.