Günden güne eriyorlar!

Yasemin Özilhan "Sadece iki öğün yiyorum. 18.00'den sonra yemeyi keserim. Undan uzak duruyorum, spor yapıyorum" dedi. Derin Mermerci "Anoreksiya mı oldunuz?" sorusuna "Korkmayın, anoreksiya değilim. Üzülmeyin MS hastası da değilim. Beslenmeme dikkat ediyorum. 2 çocuk annesiyim. Peşlerinden koşmak yetiyor" cevabını vermişti. Gün geçtikçe zayıfladığı fark edilen Süreyya Yalçın "Hipnoz yöntemiyle zayıfladı", "Mide küçültme ameliyatı oldu" iddiaları karşısında susuyor. Nasıl kilo verdiğini de hiç açıklamıyor. (Posta)