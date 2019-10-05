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05.10.2019 - 07:50 |

Gündüz kuşağı şenlenecek

Hakan Ural, Seda Akgün ‘Neler Oluyor Hayatta?’yla, Müge Akgün ‘Beşinci Tat’la, Balçiçek İlter ve Dr. Özlem Cankuratan ise ‘Balçiçek ile Dr. Cankurtaran’ programıyla Kanal D’de ekrana gelecek

Gündüz kuşağı şenlenecek

Kanal D, üç yeni programı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Hakan Ural ve Seda Akgün, ‘Neler Oluyor Hayatta?’yla pazartesiden itibaren her sabah ekranda olacak. Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulacağı yapım, hafta içi her gün 09.00-11.00 saatleri arasında canlı yayın yapacak. Gastronomi ve seyahat kültürü konusunda önemli isimlerden Müge Akgün ise, bugünden itibaren her cumartesi saat 14.00’te özel konuklarıyla ‘Beşinci Tat’ta buluşacak. 

Balçiçek İlter ile Dr. Özlem Cankurtaran da evimizin sağlık elçileri olacak. İkili, sağlık konusunda merak edilen tüm soruları, ‘Balçiçek ile Dr. Cankurtaran’ programında yanıtlayacak. Alanında uzman doktorların ve hasta ya da yakınlarının da katılacağı yapım, ünlü isimlere de yer verecek. Yakında ekrana gelecek programda, sağlık alanındaki yenilikler, tedavi yöntemleri ve dünyadaki araştırmalara dair özel bilgiler izleyiciye sunulacak.

 

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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