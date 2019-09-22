22.09.2019 - 07:50 |
‘Gurur verici’
Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi kapsamında, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ‘Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği’ sergisi, Rezan Has Müzesi’nde açıldı.
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, “Türkiye’de ikamet eden Suriyeli kültür mirası uzmanlarının donanımlarının artırılması yoluyla, kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmayı amaçlanan bir proje olan ‘Kültürel Mirasın Koruyucuları’, Europa Nostra Ödülü’ne layık görüldü. Proje kapsamındaki sergiye ev sahipliği yapmak gurur verici” dedi.
Derya Bilgin