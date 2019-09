Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, “Türkiye’de ikamet eden Suriyeli kültür mirası uzmanlarının donanımlarının artırılması yoluyla, kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmayı amaçlanan bir proje olan ‘Kültürel Mirasın Koruyucuları’, Europa Nostra Ödülü’ne layık görüldü. Proje kapsamındaki sergiye ev sahipliği yapmak gurur verici” dedi.





Derya Bilgin