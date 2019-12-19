Güvenlik endişesi

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’un kendisine hediye ettiği 1 milyon TL değerindeki pırlanta yüzüğü, güvenlik endişesiyle takamadığını söyledi. Çok büyük olduğunu, emniyet açısından sıkıntı yaşadığını anlatan model, “Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Bana tencere tava getirdiklerinde bile çok keyif alıyorum” dedi.