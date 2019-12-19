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19.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Güvenlik endişesi

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’un kendisine hediye ettiği 1 milyon TL değerindeki pırlanta yüzüğü, güvenlik endişesiyle takamadığını söyledi.

Güvenlik endişesi

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’un kendisine hediye ettiği 1 milyon TL değerindeki pırlanta yüzüğü, güvenlik endişesiyle takamadığını söyledi. Çok büyük olduğunu, emniyet açısından sıkıntı yaşadığını anlatan model, “Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Bana tencere tava getirdiklerinde bile çok keyif alıyorum” dedi. 

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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