Güzellik gurusu tüyoları paylaştı

Microblading, kalıcı makyaj, kaş laminasyonu ve cilt bakımı gibi güzelliğe dokunan birçok alanda servis verdiğini belirten uzman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Her kişinin yüzüne altın orana uygun şekil vardır. İşlemlerdeki en önemli nokta, özel olduğunuzu hatırlamak ve sizi kusursuz gösteren uygulamayı yaptırmak. Bu konuda kliniğimizde en iddialısını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.