Hacı Sabancı- Nazlı Kayı çifti yılbaşında Tayland’da

Yeni yılı Tayland'ın başkenti Bangkok’a karşılamaya giden Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çiftinden romantik paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Hacı Sabancı sevgilisiyle yaptığı paylaşıma, "Yüzler gülüyor. Çünkü ‘pad thai zamanı' (yöresel bir Tayland yemeği) notunu düşerken, Nazlı Kayı, "Saturdays in Bangkok with love:)" ifadesini kullandı.



Hacı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda 2 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı’nın doğum günü için partisi organize etmişti.

28 yaşına basan Zeynep Nazlı Kayı’yı, yakın dostları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.