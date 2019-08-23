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23.08.2019 - 09:02

'Haddini aştın! Önce adam olacaksın'

MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik’in patronu Bülent Seyhan, “Zamanında Ajdar’a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi” demişti. Reynmen'den cevap gecikmedi: Beni siz var etmediniz. Yok edemeyeceğinizi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz. Bu sözler üzerine Bülent Seyhan, daha sert bir açıklama yaptı.

'Haddini aştın! Önce adam olacaksın'

Kanal D’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına konuşan Bülent Seyhan, "Ajdar örneğini verince gücüne gitti. Demek ki Ajdar ile eşit, hatta Ajdar ondan iyi. Yaptığı hadsizlik ve terbiyesizlik. Önce adam olacaksın! Sahte tık’larla fenomen oldun. Haddini aştın. Terbiyesizce laflar etmeye gerek yok. Ajdar senin gibi saygısız ve hadsiz değildi. Reynmen’in şarkısıyla video çekenler de üçüncü sınıf pavyon şarkıcısı gibi bu fenomene destek oldu. (Hadise ve Ebru Polat’dan bahsediyor) Bu fenomen geleceğe kalmak istiyorsa önce terbiyeli olacak" dedi.

AJDAR ORTAYA ÇIKTI!
Tartışmanın merkezindeki isim Ajdar yıllar sonra ortaya çıktı. ‘Nane’ ve ‘Çikita Muz’ şarkılarıyla fenomen olan Ajdar “Bana geçmişte destek vermeleri gerektiğini, bazı art niyetliler sayesinde anladılar. Beni neden piyasaya çıkaramadıklarını şimdi daha iyi gördüler” ifadelerini kullandı.

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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