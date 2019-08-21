21.08.2019 - 11:35
Hadise: Allah bir şekilde yardım ediyor
Harbiye Açıkhava sahnesinde seçtiği kıyafetlerle adından söz ettiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından özgürlük üzerine satırlar paylaştı.
Müziğin kendisini özgür hissetmesini sağladığını vurgulayan Hadise, şu ifadeleri kullandı:
“Hayal kuruyorum, günlerce, haftalarca düşünüyorum bazen… Ve yürüyorum… Hayal kurmak ne güzel bir şey değil mi? Bazen içim acır, bazen işin içinden çıkamam, kafam karışır işte tam o an Allah bir şekilde yardım ediyor. Şükürler olsun müzik var, müzik özgürlük demek, yaşasın özgürlük.”