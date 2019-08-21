MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHadise: Allah bir şekilde yardım ediyor
21.08.2019 - 11:35

Hadise: Allah bir şekilde yardım ediyor

Harbiye Açıkhava sahnesinde seçtiği kıyafetlerle adından söz ettiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından özgürlük üzerine satırlar paylaştı.

Hadise: Allah bir şekilde yardım ediyor

Müziğin kendisini özgür hissetmesini sağladığını vurgulayan Hadise, şu ifadeleri kullandı:
“Hayal kuruyorum, günlerce, haftalarca düşünüyorum bazen… Ve yürüyorum… Hayal kurmak ne güzel bir şey değil mi? Bazen içim acır, bazen işin içinden çıkamam, kafam karışır işte tam o an Allah bir şekilde yardım ediyor. Şükürler olsun müzik var, müzik özgürlük demek, yaşasın özgürlük.”

Hadise: Allah bir şekilde yardım ediyor

21 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çağla Şıkel: Ne yazılır ki bu aşkın altına

Çağla Şıkel: Ne yazılır ki bu aşkın altına

Boğaz’a karşı özel parti

Boğaz’a karşı özel parti

Yasemin Şefkatli hamile mi?

Yasemin Şefkatli hamile mi?

Burcu Esmersoy nafaka ve tazminat istemiyor!

Burcu Esmersoy nafaka ve tazminat istemiyor!

Sıradaki Haber