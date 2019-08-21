Hadise: Allah bir şekilde yardım ediyor

Müziğin kendisini özgür hissetmesini sağladığını vurgulayan Hadise, şu ifadeleri kullandı:

“Hayal kuruyorum, günlerce, haftalarca düşünüyorum bazen… Ve yürüyorum… Hayal kurmak ne güzel bir şey değil mi? Bazen içim acır, bazen işin içinden çıkamam, kafam karışır işte tam o an Allah bir şekilde yardım ediyor. Şükürler olsun müzik var, müzik özgürlük demek, yaşasın özgürlük.”