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28.10.2019 - 17:02 |

Hadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı

2,5 yıllık ilişkilerinin ardından Nisan 2018'de ayrılan Murat Boz-Aslı Enver çifti, 7 ay sonra barışıp ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Önceki gün ikilinin yeniden ayrıldığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılıktan hemen sonra Hadise'nin yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Hadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı

Meslektaşı Murat Boz'la adı sürekli aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, çiftin ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Güzel popçunun bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Çoğu Instagram kullanıcısı, Hadise'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

Hadise, Aslı Enverin hayranlarını kızdırdı

28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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