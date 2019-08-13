Hadise kendinden emin: Yakarım geceleri

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Hadise, Harbiye Açıkhaba sahnesine çıkmadan önce çekilmiş bir fotoğtafını Instagram'da paylaştı.

Ünlü şarkıcı, 250 binin üzerinde beğeni alan kareye, "Harbiye'de Hadise Çıktı" etiketi ve “Yakarım geceleri söndürürüm de, ayıpsın bir üflememe bakar” notunu yazdı.