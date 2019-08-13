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HaberlerCaddeHadise kendinden emin: Yakarım geceleri
13.08.2019 - 17:30

Hadise kendinden emin: Yakarım geceleri

Geçtiğimiz gün Harbiye'de sahne alan Hadise, hakkında yapılan eleştirilere karşın tercih ettiği kıyafetler, dansı ve sahne performansına na ne kadar güvendiğini gösterdi.

Hadise kendinden emin: Yakarım geceleri

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Hadise, Harbiye Açıkhaba sahnesine çıkmadan önce çekilmiş bir fotoğtafını Instagram'da paylaştı.

Ünlü şarkıcı, 250 binin üzerinde beğeni alan kareye, "Harbiye'de Hadise Çıktı" etiketi ve “Yakarım geceleri söndürürüm de, ayıpsın bir üflememe bakar” notunu yazdı.

Hadise kendinden emin: Yakarım geceleri

Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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