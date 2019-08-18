Hadise mekanı sahipsiz bıraktı!

Son dönemde giydiği sahne kıyafetleri ve Harbiye Açıkhava konserinde yaptığı “Mekânın sahibi geri geldi” açıklamasıyla gündemden düşmeyen Hadise’ye gündeme dair sorular yöneltildi. Acelesi olduğunu belirterek soruları yanıtlamaktan kaçınan Hadise, hızlı adımlarla kapıda bekleyen VIP aracına yöneldi. Popçu, “Mekan sahibi benim açıklamanız çok konuşuldu. Mekânın sahibi sizce kim?” sorusu karşısında gülümseyerek “Hepimizi çok seviyorum. Daha sonra konuşuruz” dedikten sonra aracına bindi. MESUT YILMAZ