Hadise'den aşk iddialarına esprili yanıt

Son zamanlarda hem kostümleri hem de fiziki görüntüsüyle gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki şarkıcı 'O Ses Türkiye' setinde çekilmiş bir karesine; ‘Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!’ notunu düştü. Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.