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05.10.2019 - 15:19 |

Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, ikinci düğünlerini geçtiğimiz günlerde Güney Carolina'da yaptı. 22 yaşındaki ABD'li modelin yüzüğü, düğünden daha çok konuşuldu.

Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Hailey Baldwin, Instagram hesabından çok konuşulan nişan yüzüğünü paylaştı. 18 karatlık yüzüğün dikkat çekici tarafı 500 bin dolar değerinde olmasıydı. Paylaşımına “Evilik setimi çok sevdim” notunu ekleyen genç modelin yüzüğü çok beğenildi.

Ünlü çift, New York’ta gizlice evlendikten sonra geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ismin katıldığı ikinci düğünlerini yine gözlerden uzak yaptı.

Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

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