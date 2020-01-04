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04.01.2020 - 13:08 |

Hakan Altun'dan 2020'nin ilk konseri

Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Altun, geçtiğimiz gün İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı.Yaklaşık iki bin kişinin katılım sağladığı konserde Hakan Altun rüzgarı esti.

Hakan Altun'dan 2020'nin ilk konseri

'Telefonun Başında' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Hakan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanıdolduran yaklaşık iki bin kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümlerine doğru enerjiyi artırdı. Hareketli parçalarda kendinden geçen Altun, solisti Funda Gürses ile birlikte sahnede halay çekti.

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Hakan Altun, "Umarım bu sene hepimiz için güzel bir sene olur. 2020'nin ilk konserini burada vermiş bulunuyoruz. Bizi bu gece yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

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